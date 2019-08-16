https://static.news.ru/photo/ccd1aea0-c183-11e9-9a1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

Украинские власти экстрадировали в Израиль наркобарона Амоса Дов Сильвера, который имеет как американское, так и израильское гражданство.

По словам пресс-секретаря генпрокурора Украины Ларисы Сарган, задержанный вылетел к месту назначения из Международного аэропорта Борисполь.

Ранее News.ru писал, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) 17 августа задержали сбежавшего накануне израильского наркобарона. Кроме того, были задержаны трое сотрудников ведомства, которые подозреваются в содействии побегу Сильвера.

Сильвер является основателем крупнейшей международной онлайн-сети распространения наркотиков. Он был задержан в Черкасской области в марте 2019 года. 16 августа во время депортации он сбежал от силовиков в аэропорту Борисполь.