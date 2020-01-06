Фото: iranian_rcs/twitter.com

Российский авиаэксперт считает, что в качестве приоритетных версий крушения украинского Boeing 737 в Иране должны рассматриваться попадание в него ракеты или теракт.

В Тегеране сообщили, что пассажирское судно упало из-за возгорания двигателя. По словам бывшего сотрудника опытно-конструкторского бюро П.О. Сухого Вадима Лукашевича, это не причина, а следствие произошедшего.

Более того, на видео — если оно подлинное — видно, что самолёт падал под углом 25 градусов и уже горел, то есть он уже был неуправляем, — сказал он в эфире «Настоящего времени».

Лайнер упал в момент, когда отношения Ирана и Соединённых Штатов максимально обострились, подчеркнул эксперт.

Именно поэтому версия теракта или уничтожения самолёта ракетой должна быть одной из самых приоритетных, — пояснил он.

Он отметил, что повреждения, обнаруженные на обломках судна, могли появиться в том числе из-за осколочно-фугасной части зенитной управляемой ракеты. При этом, по всем признакам, самолёт взорвался при ударе о землю.

Катастрофу обсуждают и авиаэксперты на международных форумах. Они также обращают внимание на странные отверстия в обломках крыльев и фюзеляжа. Дыры, по их мнению, напоминают повреждения от поражающих элементов ракеты ПВО или ПЗРК.

Так, Группа мониторинга авиационного риска заявила, что ситуация с крушением украинского лайнера напоминает ЧП с MH17.

Мы бы рекомендовали исходить из того, что случившееся — результат перестрелки, пока нет явных доказательств обратного, — говорится в сообщении на сайте организации.

В пользу своих предположений аналитики называют ещё два факта. Посольство Украины в Иране сначала опубликовало сообщение об исключении версии теракта, а затем удалило его с сайта. А организация гражданской авиации Ирана заявила, что бортовые самописцы самолёта не передадут производителю для исследований.

Эксперты исключают версию о технических неполадках, так как самолёт выпустили с завода в 2016 году, а последнее техническое обслуживание судно прошло 6 января.

Авиаперевозчик заявил, что борт был под управлением опытных пилотов. Кроме того, в авиакомпании проанализировали данные первых минут полёта и сообщили, что не предполагают совершения ошибки экипажем, так как самолёт набрал высоту 2400 метров.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта. На борту самолёта было 176 человек. Это граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.

Этой же ночью Иран наносил удары по занятым американскими военными базам в Ираке, писал NEWS.ru.

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