https://static.news.ru/photo/ffbc12be-323b-11ea-8c09-fa163e074e61_660.jpg Фото: iranian_rcs/twitter.com

Российский авиаэксперт считает, что в качестве приоритетных версий крушения украинского Boeing 737 в Иране должны рассматриваться попадание в него ракеты или теракт.

В Тегеране сообщили, что пассажирское судно упало из-за возгорания двигателя. По словам бывшего сотрудника опытно-конструкторского бюро П.О. Сухого Вадима Лукашевича, это не причина, а следствие произошедшего.

Более того, на видео — если оно подлинное — видно, что самолёт падал под углом 25 градусов и уже горел, то есть он уже был неуправляем, — сказал он в эфире «Настоящего времени».

Лайнер упал в момент, когда отношения Ирана и Соединённых Штатов максимально обострились, подчеркнул эксперт.

Именно поэтому версия теракта или уничтожения самолёта ракетой должна быть одной из самых приоритетных, — пояснил он.

"О причине говорить рано, но версия теракта должна быть приоритетной. Пожар двигателя не причина, а следствие. По характеру падения обломков, самолет взорвался при ударе о землю. У всех находившихся на борту мгновенная смерть"



Авиаэксперт о катастрофе украинского самолета: pic.twitter.com/H5mZxE22HI — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) 8 января 2020 г.

Он отметил, что повреждения, обнаруженные на обломках судна, могли появиться в том числе из-за осколочно-фугасной части зенитной управляемой ракеты. При этом, по всем признакам, самолёт взорвался при ударе о землю.

Катастрофу обсуждают и авиаэксперты на международных форумах. Они также обращают внимание на странные отверстия в обломках крыльев и фюзеляжа. Дыры, по их мнению, напоминают повреждения от поражающих элементов ракеты ПВО или ПЗРК.

Так, Группа мониторинга авиационного риска заявила, что ситуация с крушением украинского лайнера напоминает ЧП с MH17.

Мы бы рекомендовали исходить из того, что случившееся — результат перестрелки, пока нет явных доказательств обратного, — говорится в сообщении на сайте организации.

В пользу своих предположений аналитики называют ещё два факта. Посольство Украины в Иране сначала опубликовало сообщение об исключении версии теракта, а затем удалило его с сайта. А организация гражданской авиации Ирана заявила, что бортовые самописцы самолёта не передадут производителю для исследований.

Iran's Civil Aviation Organisation head says black box will not be returned to Boeing.

"Investigations into plane crashes take place in the country of the crash"

Ukrainian authorities "can be present during investigations". (Mehr news agency) pic.twitter.com/36Uhb9a8id — BBC Monitoring (@BBCMonitoring) 8 января 2020 г.

Эксперты исключают версию о технических неполадках, так как самолёт выпустили с завода в 2016 году, а последнее техническое обслуживание судно прошло 6 января.

Авиаперевозчик заявил, что борт был под управлением опытных пилотов. Кроме того, в авиакомпании проанализировали данные первых минут полёта и сообщили, что не предполагают совершения ошибки экипажем, так как самолёт набрал высоту 2400 метров.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта. На борту самолёта было 176 человек. Это граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.



Этой же ночью Иран наносил удары по занятым американскими военными базам в Ираке, писал NEWS.ru.