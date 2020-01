В Тегеране сообщили, что пассажирское судно упало из-за возгорания двигателя. По словам бывшего сотрудника опытно-конструкторского бюро П.О. Сухого Вадима Лукашевича, это не причина, а следствие произошедшего.

Лайнер упал в момент, когда отношения Ирана и Соединённых Штатов максимально обострились, подчеркнул эксперт.

Он отметил, что повреждения, обнаруженные на обломках судна, могли появиться в том числе из-за осколочно-фугасной части зенитной управляемой ракеты. При этом, по всем признакам, самолёт взорвался при ударе о землю.

Катастрофу обсуждают и авиаэксперты на международных форумах. Они также обращают внимание на странные отверстия в обломках крыльев и фюзеляжа. Дыры, по их мнению, напоминают повреждения от поражающих элементов ракеты ПВО или ПЗРК.

Так, Группа мониторинга авиационного риска заявила, что ситуация с крушением украинского лайнера напоминает ЧП с MH17.

В пользу своих предположений аналитики называют ещё два факта. Посольство Украины в Иране сначала опубликовало сообщение об исключении версии теракта, а затем удалило его с сайта. А организация гражданской авиации Ирана заявила, что бортовые самописцы самолёта не передадут производителю для исследований.