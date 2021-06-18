Космонавтам предложили удалить селезёнку

https://static.news.ru/photo/7f9d9efc-d02f-11eb-885d-96000091f725_660.jpg Фото: NASA

Специалисты из России и США хотят заняться модификацией космонавтов, которым предстоит длительный полёт. Им предложено удалить селезёнку. Об этом сообщает РИА Новости.

Ученые рассматривают проведение такой операции из-за радиации, исходящей от Солнца. Она вместе с космическими лучами негативно влияет на клетки и ДНК человека. Когда космонавты отправятся в космический полёт, они не будут защищены магнитным полем Земли. Из-за этого может возникнуть опасность развития рака и когнитивных нарушений.

Американские коллеги нам задавали вопрос, мы обсуждали в рамках рабочей группы: с точки зрения радиации, будем селезёнку удалять перед дальними полетами для того, чтобы снизить возможность поражения? Это вопрос, — рассказал директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021.

Селезёнка отвечает в организме за формирование иммунного ответа и разрушение старых повреждённых клеток крови. Если этот орган будет повреждён, то всему организму будет нанесён урон. В некоторых случаях даже может возникнуть внутрибрюшное кровотечение.

Кроме удаления селезёнки специалисты также рассматривают возможность заменять в глазах естественные хрусталики на искусственные. Такая модификация позволит предотвратить появление катаракты из-за радиации. Кроме того, предложено проводить лечение области мозга, чтобы избежать серьёзных когнитивных нарушений.

Ранее глава компании SpaceX Илон Маск поставил амбициозную задачу — осуществить первый беспилотный полёт на Марс через три года. В 2026 году он надеется отправить на Красную планету первый экипаж. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на это заявил, что скорый полёт человека на Марс является полным абсурдом. Он подчеркнул, что все подобные высказывания рассчитаны на обывателей, которые далеки от космической отрасли и не понимают, насколько сложно осуществить такой полёт, который будет продолжаться не менее девяти месяцев.