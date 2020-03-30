https://static.news.ru/photo/3402ec1e-72c4-11ea-97a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Американские учёные обнаружили, что капли жидкости во время чиханья образуют облако на расстоянии почти восьми метров от чихнувшего.

К такому выводу пришли исследователи из Массачусетского технологического института, сообщает Journal of American Medical Association.

Кроме того, учёные обнаружили, что капли могут сохраняться в воздухе дольше, чем считалось ранее. В зависимости от уровня влажности этот показатель может достигать нескольких минут.

Для исследования была использована рапидная камера с возможностью съёмки двух тысяч кадров в секунду. Учёные сняли на неё процесс распространения капель после чиханья.

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