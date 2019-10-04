Австралийские учёные из университета имени Джеймса Кука обнаружили новый вид смертельно опасного гриба. Он может нанести серьёзный вред здоровью человека, даже если только дотронуться до него.
Как
Как писал News.ru, Роспотребнадзор рекомендует отправляться за грибами в экологически чистые районы, подальше от населённых пунктов. Собирать следует только те грибы, в которых точно уверены, складывать их в плетёные корзины, а главное — в тот же день перерабатывать: убрать червивые, перезревшие, пластинчатые, без ножек, а затем подвергать оставшиеся кулинарной обработке.
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