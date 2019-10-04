https://static.news.ru/photo/692ed92c-e758-11e9-9b53-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Oxberry/moodboard/Global Look Press

Австралийские учёные из университета имени Джеймса Кука обнаружили новый вид смертельно опасного гриба. Он может нанести серьёзный вред здоровью человека, даже если только дотронуться до него.

Как сообщает New York Post, огненно-коралловые грибы, напоминающие морковь, обнаружили в дождевых лесах Австралии недалеко от Большого Барьерного рифа. На сегодняшний день это единственный гриб, токсины которого могут всасываться через кожу, даже если до него дотронуться только пальцем. Микологи предупредили, что при его употреблении в пищу у человека появятся боль в животе, рвота, диарея, лихорадка и онемение конечностей. А если не оказать своевременную помощь, может наступить смерть.

Как писал News.ru, Роспотребнадзор рекомендует отправляться за грибами в экологически чистые районы, подальше от населённых пунктов. Собирать следует только те грибы, в которых точно уверены, складывать их в плетёные корзины, а главное — в тот же день перерабатывать: убрать червивые, перезревшие, пластинчатые, без ножек, а затем подвергать оставшиеся кулинарной обработке.