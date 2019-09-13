https://static.news.ru/photo/594e8556-d60b-11e9-9f82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Чтобы избежать отравления грибами, надо собирать только знакомые виды вдали от пыльных дорог, срезать их с целой ножкой и не складывать в вёдра и мешки.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, отправляться за дарами природы нужно в экологически чистые районы, подальше от населённых пунктов. Собирать следует только грибы, в которых точно уверены, складывать их в плетёные корзины, а главное — в тот же день перерабатывать: убрать червивые, перезревшие, пластинчатые, без ножек, а затем подвергнуть оставшиеся кулинарной обработке, передаёт RNS .

Ранее News.ru писал, что домашние консервы из грибов могут быть опасными для здоровья. В таких продуктах при недостатке кислорода развиваются споры, выделяющие ботулотоксинат. Это вещество является одним из самых опасных ядов и при поздней диагностике или отсутствии должного лечения приводит к смерти.