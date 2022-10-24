Ученые заявили, что доказали лабораторное происхождение коронавируса N-tv: группа ученых заявила о доказательствах лабораторного происхождения коронавируса

Фото: NIAID/Keystone Press Agency/Global Look Press

Группа исследователей из Германии и США заявила о найденных доказательствах того, что коронавирус появился в результате биоинженерии. Смертоносная инфекция оказалась почти точной копией природного вируса, считает ученый из университетской клиники Вюрцбурга Валентин Бруттель, принимавший участие в исследовании, сообщает телеканал N-tv.

Результаты нашего исследования показывают, что этот вирус на 99,9% является искусственно созданной копией природного вируса, — подчеркнул ученый.

Он уточнил, что аномалии в геноме Sars-CoV-2 заметил еще летом 2021 года. С тех пор искал доказательства искусственного происхождения коронавируса.

По его словам, исследователи обнаружили в геноме коронавируса специфический паттерн, который характерен для синтетических вирусов, при том, что в природных вирусах блоки распределены случайным образом.

Ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что дальнейшие мутации COVID-19 могут оказаться более опасными. В этой связи он отметил, что фонд готов производить и распространять модернизированные варианты вакцины «Спутник» в течение трех месяцев после появления нового штамма вируса.