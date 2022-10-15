Глава РФПИ предупредил о новых опасных мутациях коронавируса Глава РФПИ Дмитриев: дальнейшие мутации COVID-19 могут быть более опасными

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Дальнейшие мутации COVID19 могут оказаться более опасными. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» предупредил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В этой связи он отметил, что фонд готов производить и распространять модернизированные варианты вакцины «Спутник» в течение трех месяцев после появления нового штамма вируса.

Многих расслабило то, что первый вариант «омикрона» был довольно слабый, текущий вариант ВА.5, безусловно, гораздо более опасный, он находится фактически посередине между «lельтой» и первым «омикроном». <..> Поэтому мы должны быть готовы к новым более опасным мутациям, — сказал Дмитриев.

Он подчеркнул, что НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи готов к созданию, а РФПИ — к производству и распространению модернизированных вариантов вакцины уже через два-три месяца после появления нового штамма.

Ранее иммунолог Николай Крючков сообщил, что новый штамм COVID-19 «цербер» более заразен и способен эффективней обходить иммунитет, чем предыдущие подвиды коронавируса. Также эксперт уточнил, что «цербер» является подвидом штамма «омикрон». По словам Крючкова, данный вариант COVID-19 далеко не последний — он предрек появление новых его видов. Он считает, что новые мутации могут появиться и у коронавируса «дельта»-линии.