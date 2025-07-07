Следователи у автомобиля экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта на парковке в Одинцовском городском округе Московской области недалеко от места, где 7 июля найдено его тело

В портфеле погибшего Старовойта нашли деньги В портфеле покончившего с собой Старовойта нашли пачку наличных

В портфеле покончившего с собой экс-министра транспорта России Романа Старовойта нашли iPad, документы и пачку наличных, сообщает Telegram-канал SHOT. Все предметы были изъяты следователями из автомобиля Tesla, припаркованного рядом с местом происшествия.

На месте также провели дактилоскопическую экспертизу. С машины сняли отпечатки пальцев, а обнаруженные предметы передали на экспертизу. Кроме того, вблизи места происшествия сотрудники СК допросили девушку Старовойта — Полину. После дачи показаний ее отвезли на служебном автомобиле экс-министра. Следственные действия продолжаются.

Ранее СК РФ подтвердил обнаружение тела Старовойта с огнестрельным ранением в его собственном автомобиле в Одинцовском районе. По словам представителя Светланы Петренко, в настоящее время следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее сосед Старовойта рассказал, что тело политика обнаружили в лесу и вынесли на носилках. По словам очевидца, Старовойт приехал в это место сразу после отставки.