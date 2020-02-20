Верховный суд в новозеландском Окленде вынес приговор в отношении 28-летнего мужчины, признанного виновным в расправе над 22-летней британкой Грейс Миллан. Убийцу приговорили к пожизненному тюремному заключению, ходатайствовать об освобождении он сможет после того, как проведёт за решёткой 17 лет.
Имя осуждённого общественности неизвестно по причинам правового характера, отмечает New Zealand Herald.
Как писал NEWS.ru, дочь миллионера из Великобритании после окончания университета отправилась в путешествие. Она посетила Перу, а затем улетела в Новую Зеландию. Девушка постоянно была на связи с родителями и присылала им свои фото. Миллан перестала отвечать на их сообщения 1 декабря 2018 года. Её тело было найдено утром 9 декабря примерно в 10 метрах от обочины дороги. Со своим убийцей девушка познакомилась в приложении Tinder.