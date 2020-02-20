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Граждане Украины за последние несколько месяцев стали меньше доверять кабинету министров страны и премьер-министру Алексею Гончаруку. На данный момент тех, кто им не доверяет вдвое больше, чем тех, кто доверяет.

Из данных исследования социологической службы Центра Разумкова следует, что лишь 6% украинцев полностью поддерживают деятельность правительства, отдельные мероприятия поддерживают 34%, не поддерживают — 51%. Что касается деятельности Гончарука, то его...