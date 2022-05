Уап-уап: Конгресс США заслушивает отчет о поведении инопланетян Вопросы межпланетной политики и отношений с внеземными цивилизациями вошли в повестку дня американских законодателей

Появление неопознанных летающих объектов, регулярно фиксируемых системой воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), вынудило американских законодателей провести во вторник специальное заседание с участием докладчика из Пентагона. Предыдущий раз что-то подобное конгрессмены заслушивали полвека назад. NEWS.ru выясняет, почему активность НЛО так возбудила их на этот раз.

Открытые слушания в Конгрессе США, больше напоминающие по тематике собрание клуба любителей научной фантастики, инициированы комитетом по контрразведке и контртерроризму. Одно это показывает, под каким углом конгрессмены рассматривают случаи обнаружения объектов, которые они избегают называть НЛО (вероятно, чтобы не выглядеть в глазах общественности людьми, не вышедшими из возраста фанатов «Звездных войн»). Вместо «попсового» термина НЛО (UFO) в официальном обиходе в последние годы используется более наукообразный термин «неустановленные атмосферные феномены» (UAP).

Для этого законодатели пригласили к себе в гости заместителя главы Пентагона по безопасности и разведке Роналда Мултри и заместителя командующего разведкой ВМС Скотта Брея (в чьи обязанности вообще-то входит отслеживать подводные лодки потенциального противника).

Слушания в конгрессе начнутся, когда в Москве будет 17 часов. Их прямая трансляция (открытой части) будет доступна по ссылке ниже.

Известно выражение, что наука — это удовлетворение личного любопытства за государственный счет. В этом смысле инициаторы сегодняшних слушаний в каком-то смысле удовлетворяют собственное любопытство, используя служебное положение, и поэтому пытаются обосновать трату времени на нынешнее заседание общественными интересами.

Американцы должны знать больше об этих необъяснимых проявлениях, до которых у конгресса не доходили руки в течение пятидесяти лет и которые представляют угрозу нашей национальной безопасности, — обозначил необходимость таких слушаний сенатор-республиканец Эндрю Карсон, который будет модератором нынешней дискуссии.

Общественность, впрочем, отреагировала на объявление о предстоящих слушаниях именно так, как того законодатели и опасались: с иронией. Однако к этой иронии примешивается и нотка беспокойства: не обнаружила ли контрразведка Пентагона и ВМС нечто такое, что превратило вопрос об UAP в тему, не терпящую отлагательств?

Наблюдатели сомневаются, что решение провести слушания впервые за полстолетия вызвано только заботой конгрессменов об общественных интересах. Спекуляции на тему истинных причин созыва сегодняшнего заседания разнятся. Некоторые полагают, что ученые NASA нашли следы жизни вне Земли до того, как Пентагон зафиксировал приближающийся к нашей планете флот Галактической империи.

О том, что сегодня будет представлена какая-то экстраординарная информация, следящих за темой убеждает то, что в открытом режиме будет транслироваться только общая вводная часть, а все подробности (то есть самое вкусное) законодатели намерены заслушать за закрытыми дверьми (а значит, делают вывод обозреватели, тем есть что скрывать от общественности, «которая должна знать больше»).

Некоторая часть заслуживающих полного доверия докладов не укладывается в наши представления о том, что могут представлять из себя конкретные UAP и с какой целью они созданы, — указывают в Пентагоне.

Возможно, именно эту «некоторую часть» и будут обсуждать во вторник в конгрессе на закрытой части слушаний, ожидают романтически настроенные наблюдатели.

К их числу относится, например, петербургский уфолог Валерий Уваров, который убеждает NEWS.ru в том, что количество контактов инопланетян с землянами намного больше, чем это признают американские власти.

Резкий рост случаев обнаружения непонятных объектов отмечается с 1989 года. Это вызвано, с одной стороны, совершенствованием технологий фиксации таких объектов и явлений. Но с другой стороны, это говорит о том, что на самом деле подобных объектов вокруг Земли существует намного больше, чем мы знаем сегодня, — просто мы еще не умеем их все обнаруживать. Валерий Уваров директор международного информационного центра уфологических исследований

На самом деле слушания проходят согласно закону, который президент Джо Байден (который, по мнению некоторых его критиков, сам часто ведет себя как инопланетянин) подписал в декабре 2021 года. В законе «Об обороне» предусмотрено, что Пентагон обязан регулярно отчитываться перед законодательной властью о работе по исследованиям UAP. Для этого в Пентагоне был создан специальный отдел по идентификации UAP с непроизносимой аббревиатурой AOIMSG, глава которого также выступает на сегодняшних слушаниях.

Уже 10 мая Пентагон жаловался, что у него не хватает персонала для полноценной идентификации UAP, — что наводит на мысль, что в закрытой части заседания во вторник приглашенные будут озвучивать не записи допросов инопланетян, а прозаично требовать от конгрессменов финансирования (что большинство американских налогоплательщиков волнует намного сильнее, чем все НЛО вместе взятые).

Возможна и другая причина, по которой военные и законодатели хотят посекретничать в узком кругу, предполагает Уваров.

Интерес американцев к поиску непонятных объектов вполне прагматичный: они рассчитывают получить от изучения НЛО технологии, чтобы обеспечить рывок, который сделает США недосягаемыми для всех прочих стран мира, — говорит он.

Более трезвые комментаторы пытаются охладить неоправданные ожидания каких-то сенсаций (тем более что сенсации такого рода моментально получают гриф секретности и на общественные слушания не выносятся). Они указывают, что неопознанные летающие объекты... ладно, неустановленные атмосферные феномены, не обязательно имеют внеземное происхождение (даже, скорее всего, так). Впрочем, это никоим образом не уменьшает исходящую от них угрозу национальной безопасности США — наоборот, загадочный китайский или российский аппарат несет, скорее всего, намного больше вызовов американским военным секретам, чем флот под командованием Дарта Вейдера.

В Пентагоне видят исходящую от UAP опасность не только в том плане, что такие объекты могут представлять собой проявления шпионской активности, но и в более прозаическом смысле. В 2021 году Минобороны США выпустило доклад, который привлек внимание в том числе своей подчеркнутой лаконичностью: в отличие от других докладов, иногда весящих по килограмму, в нем всего девять страниц.

В этом документе UAP назывались угрозой гражданской авиации — при таком подходе нет никакой разницы, налетит пассажирский Boeing на аппарат, запущенный из Китая или с экзопланеты в системе Тау Кита, — последствия будут одинаковыми (если только таукитанские инженеры не обучили свое изделие молниеносно реагировать на опасные сближения). Таких инцидентов с американскими самолетами с 2004 по 2021 год зафиксировано 11.

Загадочно, что значительная часть непонятных объектов, которые видели американские пилоты, в самом деле совершала маневры, недоступные для имеющихся у землян летательных аппаратов. Некоторые из таких маневров настолько противоречат законам физики (как их видят ученые XXI века), что эксперты склонны относить подобные UAP к внутренним ошибкам систем слежения, принимающих за физические тела, например, тени или солнечные блики.

Еще годом ранее, в 2020-м, разведка ВМС сняла гриф «секретно» с трех видеозаписей, в которых задокументировано появление UAP с 2004 по 2015 год. Основанием для рассекречивания стало то, что эксперты Пентагона не обнаружили в этих видео ничего такого, что выходило бы за рамки существующих представлений о возможностях человеческих (или даже нечеловеческих) технологий.

Пентагон тогда заявлял, что эти видеозаписи были рассекречены в том числе для того, чтобы положить конец беспочвенным подозрениям, что раз Минобороны держит их под замком, значит, ему есть что скрывать.

Наконец, уничтожают последнюю романтику комментаторы, непрерывно возрастающее число обнаружений UAP, скорее всего, связано с ежегодно возрастающим количеством космического мусора, оставляемого на низких орбитах, в том числе самим NASA. То есть большинство таких «НЛО» могли бы нести на себе таблички Made in the USA, Made in China или «Сделано в СССР».