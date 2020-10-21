Тысячи поддельных обнажённых фото попали в Сеть

https://static.news.ru/photo/bc9686e4-139b-11eb-87ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

В Сети обнаружили обнажённые фотографии более чем 100 тысяч женщин, которые были созданы при помощи технологии дипфейк в специальном Telegram-боте.

Для создания изображений использовались фотографии женщин из социальных сетей. При этом некоторые из тех, чьи лица использовали, были несовершеннолетними, передаёт The Independent.

Уточняется, что бот, который создаёт поддельные обнажённые снимки, работает бесплатно, однако пользователи могут купить подписку, дающую им определённые преимущества. За 100 рублей они получат возможность сохранять фото без водяного знака и обрабатывать снимки без очереди.

Около 70% пользователей сервиса составили жители России и соседних стран. Их «жертвами» в основном становились женщины из США, Италии, Аргентины и РФ. Около 60% пользователей признались, что им было просто интересно раздеть женщин, с которыми они знакомы.

В материале утверждается, что данный Telegram-бот представляет реальную угрозу: фейковые фотографии обнажённых людей потенциально могут использовать для онлайн-травли и вымогательства.

Ранее данные авторов платформы «Живой журнал» попали в Сеть. Опубликованная в Даркнете база включает информацию о 33,7 млн пользователей: их идентификаторы и пароли, адреса электронной почты и ссылки на профили. Данные появились на форумах в «тёмной Сети» в 2014 году, рассказал основатель и технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян. В начале мая в бесплатный доступ её выложил пользователь Винни Тройя, писал NEWS.ru.