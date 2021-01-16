Туроператоры разъяснили, как можно попасть в открывшиеся страны

Туристические поездки в открывшиеся для авиасообщения страны пока невозможны. Речь идёт о Финляндии, Индии, Катаре, Вьетнаме, с которыми Россия возобновила авиасообщение.
Но некоторые из этих стран можно использовать как транзитные хабы. В Финляндию можно съездить только с учебными или гуманитарными целями, для других россиян страна закрыла границы как минимум до 9 февраля,
Такая же ситуация пока складывается и с Вьетнамом. В страну можно въехать по рабочей визе. При посадке необходимо будет предоставить результаты теста на коронавирус, сдать ещё один по прибытии и пройти двухнедельный карантин.
В Индии авиасообщение прекращено до 31 января. Исключение оставляют вывозные и гуманитарные рейсы. Вернуться в страну могут только её граждане с семьями, владельцы паспортов Непала и Бутана. Туристические и электронные визы аннулированы, не выдаются, транзит запрещён.
Катар открыт для своих жителей и граждан Бахрейна, Омана, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта. Допускается въезд дипломатов, иностранных рабочих и обладателей вида на жительство. Разрешается использовать аэропорт Дохи как транзитный пункт для перелёта на Мальдивы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что после объявления официальной даты снятия ограничений и восстановления сообщения между Россией и Египтом туроператорам и авиаперевозчикам потребуется три-четыре недели, чтобы составить программы и запустить первые рейсы на курорты Красного моря. Об этом сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.