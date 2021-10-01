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Туркмения заявила о готовности сотрудничать с правительством талибов

16:57, 01 октября 2021
Туркмения заявила о готовности сотрудничать с правительством талибов Фото: Oliver Weiken/dpa.Global Look Press
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Ашхабад готов тесно работать с новым афганским правительством, которое сформировалось после прихода к власти в стране боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ). Туркмения не против оказывать содействие для нормализации ситуации в этом государстве, заявил туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов в интервью ТАСС.

По его словам, Ашхабад внимательно следит за ситуацией в Афганистане. Бердымухамедов рассчитывает, что транзит власти в стране будет осуществлён мирным путём.

Со своей стороны хочу подчеркнуть, что мы готовы тесно работать с новым правительством Афганистана для дальнейшего укрепления традиционно братских туркмено-афганских отношений, оказания необходимого содействия с целью скорейшей нормализации ситуации в этой стране и обеспечения её устойчивого социально-экономического возрождения, — подчеркнул Бердымухамедов.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.

Ранее исполняющий обязанности замглавы нового правительства Афганистана Абдул Гани Барадар сделал предупреждение Таджикистану. По его словам, центральноазиатская республика вмешивается во внутренние дела страны. 

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