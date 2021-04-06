Туристам на Кипре разрешили выходить из отелей только по СМС

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Туристы, пребывающие на Кипре, должны перед выходом из отелей отправить СМС на специальный номер либо заполнить специальный бланк. Только так они смогут выйти на улицу.

Это же правило распространяется и на жителей острова, кроме самых пожилых. Они обязаны оповещать власти о своём выходе из дома, сообщает Cyprus Mail. Если же путешественники не смогли отправить такое сообщение из-за проблем со связью или телефоном, им предлагается заполнить специальный бланк.

В бланке будет прописано, что его владелец проживает в отеле и является участником организованной туристической группы. Либо он самостоятельно совершает выход в ресторан, магазин или на прогулку.

Туристам и жителям острова разрешено совершать по два выхода из дома в будние дни и три — в выходные.

Кипр открыл границы для российских туристов с 1 апреля. При этом отменён обязательный двухнедельный карантин. Но при этом туристы должны сдать два ПЦР-теста. первый надо сдать за 72 часа до приезда на остров, второй — в одном из аэропортов по прибытии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян привиться от коронавируса до майских праздников и начала сезона отпусков. Это позволит сформировать полноценный поствакцинальный иммунитет.