Туристам на Кипре разрешили выходить из отелей только по СМС

Туристы, пребывающие на Кипре, должны перед выходом из отелей отправить СМС на специальный номер либо заполнить специальный бланк. Только так они смогут выйти на улицу.
Это же правило распространяется и на жителей острова, кроме самых пожилых. Они обязаны оповещать власти о своём выходе из дома,
В бланке будет прописано, что его владелец проживает в отеле и является участником организованной туристической группы. Либо он самостоятельно совершает выход в ресторан, магазин или на прогулку.
Туристам и жителям острова разрешено совершать по два выхода из дома в будние дни и три — в выходные.
Кипр открыл границы для российских туристов с 1 апреля. При этом отменён обязательный двухнедельный карантин. Но при этом туристы должны сдать два ПЦР-теста. первый надо сдать за 72 часа до приезда на остров, второй — в одном из аэропортов по прибытии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян привиться от коронавируса до майских праздников и начала сезона отпусков. Это позволит сформировать полноценный поствакцинальный иммунитет.