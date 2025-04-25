Турэксперт оценил риск отказа россиян от Индии из-за конфликта с Пакистаном Турэксперт Мурадян усомнился в отказе россиян от отдыха в Индии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне вряд ли откажутся от отдыха в Индии на фоне эскалации ее конфликта с Пакистаном, заявил RTVI эксперт по туризму Артур Мурадян. Он отметил, что на данный момент сложно оценить масштаб отказа от туров в эту страну.

Эти две страны чаще обмениваются грозными заявлениями, чем, к счастью, военными ударами. Поэтому я не думаю, что будет какой-то эффект, если не возникнет реальной эскалации на земле, — высказался Мурадян.

По его словам, политические конфликты редко отпугивают россиян, если реальной угрозы для туристов нет. Он также добавил, что большинство соотечественников отдыхают на Гоа, а это удаленная локация в случае потенциального наземного обострения.

Политолог Алексей Куприянов ранее заявил, что отношения между Индией и Пакистаном будут накаляться, но до ядерного конфликта не дойдет. При этом он допустил, что возможен удар с применением управляемых бомб или тактических ракет с беспилотниками.