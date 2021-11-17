Турецкий политик назвал НАТО угрозой безопасности

Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Чехии умер старейший ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Андреев. Он скончался в возрасте 98 лет, сообщил пресс-секретарь посольства России в республике Николай Брякин. В последние годы жизни Андреев посвятил себя работе с молодёжью, до которой доносил правду о событиях, связанных с Великой Отечественной войной, сообщает ТАСС.

Умер старейший ветеран ВОВ и непосредственный участник боев с нацистами, постоянно проживавший в Чехии гражданин РФ Анатолий Андреев. Будучи совсем юным, он встал на защиту осаждённого нацистами родного Ленинграда. В...