Турецкий политик назвал НАТО угрозой безопасности

НАТО является угрозой для безопасности, а не той организацией, которая защищает, заявил председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек изданию «ПолитЭксперт». По его мнению, Альянс враждебно настроен к Турции, входящей в него, и даже госперевороты в ней были устроены Западом. Перинчек предположил, что скоро его страна выйдет из НАТО.
Наши союзники — это страны Азии, соседи — Россия, Иран, Сирия. Мы должны сконцентрироваться на улучшении отношений с ними. Вступление Украины в НАТО угрожает не только России. Это угрожает и безопасности нашей страны, и безопасности всего региона. Уверен, что Иран и Россия этого не допустят. Эрдоган тоже должен всё хорошо взвесить, прежде чем поддерживать вступление Украины в НАТО, — сообщил Перинчек.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что разведывательная авиация НАТО существенно увеличила интенсивность полётов у российских границ в Черноморском регионе. Российские зенитные ракетные войска сопровождали над акваторией три самолёта стран — участниц Альянса.
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что наращивание группировки НАТО в Чёрном море является «игрой с огнём» и попыткой проверить Россию на прочность. По словам дипломата, Москва встревожена сложившейся обстановкой в этом регионе.