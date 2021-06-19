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Турецкие беспилотники: в МИД Польши рассказали, что укрепит границы НАТО

06:24, 20 июня 2021
Беспилотник Bayraktar TB2 Беспилотник Bayraktar TB2 Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что улучшить потенциал польской армии способен беспилотник Bayraktar TB2. В беседе с агентством Anadolu дипломат отметил, что тем самым удастся укрепить восточные границы НАТО.

Мы уверены, что он [беспилотник] улучшит потенциал польской армии и позволит укрепить восточные границы НАТО, — подчеркнул Рау.

Он добавил, что и Турция, и Польша сталкиваются с «угрозами безопасности на своих границах». О закупке Варшавой 24 турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 в мае говорил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Рау также указал, что стабильность и процветание в Европе может обеспечить лишь членство в Евросоюзе стран Западных Балкан и Турции.

Ранее стало известно, что польские власти получат от Турции первые беспилотники в 2022 году. Немецкие журналисты издания Die Welt считают, что покупка БПЛА является «сигналом» для России и США. Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов прокомментировал эту военную сделку, назвав её тревожной.

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