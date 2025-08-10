Землетрясение магнитудой 6,1 обрушило жилые здания в турецком Балыкесире

Мощное землетрясение магнитудой 6,1 на северо-западе Турции обрушило несколько жилых зданий в городе Балыкесир. Подземные толчки ощущались около 20 минут, сообщают турецкие СМИ.

Под завалами могут находиться люди. На месте работают представители экстренных служб. Подробности и последствия случившегося уточняются.

Землетрясение зарегистрировали в 19:53 по московскому времени. Его эпицентр находился в одноименной провинции Балыкесир.

Ранее землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юго-западе Японии. Эпицентр подземных толчков располагался недалеко от деревни Тосима на одноименном острове, а очаг находился на глубине 20 километров. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало. Кроме того, угроза цунами также не объявлялась.

До этого сейсмическая активность была зафиксирована в районе южных Курильских островов. Как сообщила Елена Семенова, возглавляющая сейсмостанцию «Южно-Сахалинск», магнитуда подземных толчков составила 4,2