https://static.news.ru/photo/eb1b811c-c276-11e9-9d70-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/SyrianAirForce

При атаке ВВС Сирии на турецкий военный конвой в Идлибе погибли три человека. Ещё 12 ранены. Об этом сообщило министерство национальной обороны Турции информационному агентству Аnadolu .

Было совершено нападение с воздуха на наш конвой, двигавшийся на наблюдательный пункт номер девять. Трое гражданских лиц погибли, 12 пострадали, — заявили в ведомстве.

Ранее МИД Сирии заявил, что турецкий конвой нарушил границу и вошёл в Саракиб. Турецкая бронетехника направлялась в Хан-Шейхун, бои за который ведёт армия Башара Асада, для оказания помощи боевикам. Дамаск расценил это как неприкрытое вмешательство во внутренние дела, писал News.ru.