Турция призвала Россию и Запад к установлению нового миропорядка Представитель Эрдогана Калын: Россия и страны Запада должны прийти к новому миропорядку

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

России и Западу следует достигнуть новых договоренностей по миропорядку, это позволит устранить напряженность. Такое мнение высказал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, его слова приводит агентство Anadolu. Он также подчеркнул, что членство Анкары в НАТО не является препятствием для сотрудничества с Москвой.

Человечество нуждается в новом распределении сил на мировой арене. Без устранения первопричин украинско-российской войны обеспечить равновесие, в котором все страны будут чувствовать себя в безопасности, не удастся. <...> Россия и Запад должны достигнуть новых договоренностей по миропорядку, что позволит устранить напряженность на мировой арене, — сказал Калын.

Он также отметил, что членство Турции в НАТО и ее тесное взаимодействие с Западом не мешают Анкаре сотрудничать с Россией, Ближним Востоком, Африкой и Латинской Америкой. В то же время хорошие отношения с РФ совершенно не означают наличия напряженности в связях с США, подчеркнул Калын.

По факту Турция выстраивает собственный вектор развития. Анкара хорошо осознает свои позиции и действует в свете собственных приоритетов, — резюмировал представитель главы государства.

Ранее Ибрагим Калын в беседе с английской версией канала Al Jazeera заявил, что Запад и Россия должны заключить новую сделку, поскольку после начала украинского кризиса началась вторая холодная война. Она будет иметь продолжение, отметил он. По словам Калына, новая холодная война остановится тогда, когда ключевые ее стороны соберутся вместе и договорятся на новых условиях. По его мнению, архитектура безопасности подразумевает, что все стороны равны. Калын призвал «не сжигать мосты» с Россией. Когда придет время, с ней некому будет выстраивать диалог, пояснил он.