Турция: необходимо работать с «хозяином Крыма»

https://static.news.ru/photo/99f7a6cc-93e8-11eb-a4b4-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Если Турции хочет как-то повлиять на вопрос прав крымских татар, ей необходимо вести работу с Россией. Об этом заявил бывший министр иностранных дел и представитель республики в ООН Яшар Якыш.

По его словам, Турция не признаёт присоединение Крыма к России, отметив, что позиция турецкого руководства по этому вопросу вряд ли изменится. Но эти разногласия никак не отразятся на дружественных отношениях двух стран.

Однако, по мнению Якыша, вопрос защиты прав крымских татар никак не связан с признанием или непризнанием присоединения Крыма.

Если Турция на самом деле хочет защитить права крымских татар и помочь им, Турция должна вести эту работу с Россией, так как хозяин этого региона — Россия, — цитирует его Lenta.ru.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Как писал NEWS.ru, глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что отказ властей Турции признать Крым частью России свидетельствует об их неспособности оценивать адекватно международную обстановку. Он добавил, что турецкое правительство не вечно в нынешнем составе. С назначением нового состава кабмина его отношение к данному вопросу может измениться.