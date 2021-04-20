Турция может отправить делегацию в Россию для обсуждения туризма

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Делегация представителей Турции может отправиться в Россию, чтобы обсудить ситуацию с отдыхом российских туристов на турецких курортах, рассказал министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

Он рассказал, что российский президент Владимир Путин говорил об этом со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Дипломат подчеркнул, что такое решение Москва приняла из-за распространения коронавируса и в этом нет политического подтекста.

В прошлом году после снижения числа случаев заражения коронавирусом мы создали модель сотрудничества с Германией [о создании условий безопасного туризма в Турции]. Мы отправимся в Россию, чтобы рассказать об этой модели сотрудничества, — поделился он в эфире телеканала Habertürk.

Глава МИД отметил, что делегацию могут сопровождать представители Министерства культуры и туризма страны.

2 апреля оперштаб по борьбе с коронавирусом объявил о приостановке авиасообщения между Россией и Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за эпидемиологической обстановки в этой стране. Почти сразу после этого цены на отдых на российских курортах выросли до 50%.