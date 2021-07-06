Турция дала совет на случай войны между Россией и Украиной

Поставки турецких беспилотников (БПЛА) Bayraktar TB2 на Украину не вредят отношениям Турции и России. Об этом заявил бывший глава турецкой военной разведки Исмаил Пекин в интервью изданию Lenta.ru.
По словам Пекина, Анкара
При этом Пекин дал несколько советов на случай гипотетического начала боевых действий между двумя странами. По его мнению, в подобной ситуации Турции следует максимально дистанцироваться от каждой из участниц конфликта.
Я не думаю, что Россия захочет войны в регионе, но, если она разразится, никто не поможет Украине. Поэтому Турция должна действовать осторожно, учитывать чувствительность обеих сторон к этому вопросу и избегать осложнений в отношениях с ними, — сказал Пекин.
Украина подписала договор о закупке беспилотников Bayraktar TB2 ещё несколько лет назад. Предположительно, речь идёт о 50 единицах. Весной 2021 года гендиректор государственной компании Вадим Ноздря рассказывал о планах по организации совместного производства Bayraktar TB2 на Украине.
Ранее Исмаил Пекин заявил, что Турцию можно назвать новым лидером в Афганистане, так как именно она будет гарантировать безопасность в регионе после вывода американских войск.