Турцию назвали новым гарантом безопасности в Афганистане

Новым лидером в Афганистане можно назвать Турцию, так как именно она будет гарантировать безопасность в регионе после вывода американских войск. Об этом заявил бывший глава военной разведки Турции Исмаил Пекин. Его слова приводит Lenta.ru.

Он пояснил, что Анкару в регионе можно воспринимать как представителя НАТО, но даже в этом случае Турция будет отстаивать свои интересы. Также Пекин прокомментировал саммит стран Североатлантического альянса, состоявшийся 14 июня. Экс-глава турецкой разведки считает, что на нём США хотели «продемонстрировать силу» и заявить о своём первенстве, однако этого не произошло.

Нет единого мнения даже по вопросам, касающимся России, — признал Пекин.

Ранее МИД Афганистана приветствовал заявление Министерства иностранных дел России о необходимости урегулирования ситуации в Афганистане при помощи конструктивных переговоров. В ведомстве отметили, что Кабул всегда выступал за мирное урегулирование конфликта. При этом боевики движения «Талибан» (запрещено в России) стали совершать больше нападений на фоне вывода войск США и коалиции из страны. Таким образом, талибы занимаются эскалацией конфликта.