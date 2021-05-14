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Трибуна синагоги с толпой верующих обрушилась под Иерусалимом

19:42, 16 мая 2021
Фото: Jamal Awad/Global Look Press

В израильском городе Гиват-Зеев (пригород Иерусалима) обрушилась трибуна синагони , где находилась толпа верующих. Об этом сообщили врачи службы скорой помощи Маген Давид Адом, передаёт радио Kan.

В 19.14 поступило сообщение на пульт Скорой помощи, что в районе Иерусалима обрушилась трибуна с десятками находящихся на них людей, — поделились они.

Всего в здании было около 600 человек. В результате ЧП пострадали примерно 60 из них, десять находятся в критическом или тяжёлом состоянии.

По информации Kan, после обращения погиб как минимум один человек. При этом в полиции журналистам ТАСС сообщили, что тяжело пострадавших в результате инцидента нет.

На данный момент там нет тяжело пострадавших, есть пять или шесть пострадавших, чьё состояние оценивается как средней степени тяжести, у остальных легкие повреждения, — сказал официальный представитель полиции Израиля Михэаль Зингерман.

16 мая иудеи празднуют Шавуот (пятидесятницу), когда принято совершать паломничество. В связи с этим множество верующих приехало в Иерусалим.

Также сейчас в Израиле переживают острую фазу обострения отношений с Палестиной. Крупнейшая эскалация конфликта произошла вечером 10 мая. Стороны начали обмениваться ракетными ударами после столкновений в Иерусалиме. Из сектора Газа по израильской территории было выпущено около 2,8 тысячи ракет, примерно 430 из них разорвались на территории палестинского анклава.

По имеющимся данным, в результате обстрелов в Израиле погибли восемь мирных граждан и один военный. Палестина после обстрелов Израилем потеряла 145 человек, ещё около тысячи ранены. Позже сообщалось, что жертвами ударов израильской армии по сектору Газа стали не менее 174 палестинцев.

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