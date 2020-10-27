Три жителя Бардинского района погибли в результате ракетного удара Армении

Вооружённые силы Армении нанесли ракетный удар по Бардинскому району Азербайджана. Погибли три мирных жителя.
Об этом сообщил заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в своём Twitter. По его словам, ещё 10 человек получили ранения, среди них женщины и дети.
Сегодня Минобороны Армении заявило, что нанесёт серьезный удар. Под этим они подразумевают [убийство] мирных жителей, детей и женщин, — написал он.
As result of Armenia's henious missile attack to Barda region 3 civilians killed and 10 people, kids/women seriously wounded. #Warcrimes of Armenia continues. Today MOD of Armenia made statement that they will hit harshly. By that they meaning civilians, kids and women.
Ранее, как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о том, что Баку не ведёт войну против Армении, а лишь хочет освободить свои оккупированные территории.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состояни