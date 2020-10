Три жителя Бардинского района погибли в результате ракетного удара Армении

Об этом сообщил заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в своём Twitter. По его словам, ещё 10 человек получили ранения, среди них женщины и дети.

As result of Armenia's henious missile attack to Barda region 3 civilians killed and 10 people, kids/women seriously wounded. #Warcrimes of Armenia continues. Today MOD of Armenia made statement that they will hit harshly. By that they meaning civilians, kids and women.