Три жителя Бардинского района погибли в результате ракетного удара Армении

https://static.news.ru/photo/a5e9ea4e-185f-11eb-8caa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gulnar30637344/twitter.com

Вооружённые силы Армении нанесли ракетный удар по Бардинскому району Азербайджана. Погибли три мирных жителя.

Об этом сообщил заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в своём Twitter. По его словам, ещё 10 человек получили ранения, среди них женщины и дети.

Сегодня Минобороны Армении заявило, что нанесёт серьезный удар. Под этим они подразумевают [убийство] мирных жителей, детей и женщин, — написал он.

As result of Armenia's henious missile attack to Barda region 3 civilians killed and 10 people, kids/women seriously wounded. #Warcrimes of Armenia continues. Today MOD of Armenia made statement that they will hit harshly. By that they meaning civilians, kids and women. — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 27, 2020

Ранее, как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о том, что Баку не ведёт войну против Армении, а лишь хочет освободить свои оккупированные территории.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состояни