МИД Азербайджана: если Ереван хочет мира, пусть выводит войска

https://static.news.ru/photo/e35cdf74-185c-11eb-bd0d-fa163e074e61_660.jpg Джейхун Байрамов Фото: bayramov_jeyhun/twitter.com

Азербайджан не ведёт войну против Армении, а лишь хочет освободить свои оккупированные территории. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, Баку вёл переговоры по мирному урегулированию конфликта под эгидой ОБСЕ с 1992 года, то есть 28 лет.

Армения отвергла резолюции СБ ООН, решения ОБСЕ и других организаций. Руководство Армении затягивало переговорный процесс всеми правдами и неправдами, отказываясь от уже достигнутых договорённостей за столом переговоров и устраивая регулярные вооружённые провокации в зоне конфликта. Такое положение дел не могло продолжаться вечно, —отметил Байрамов.

Он подчеркнул, что конструктивного подхода с армянской стороны по сей день не было. При этом, по его словам, Азербайджан не нарушает границ и не ведёт против Армении военные операции.

Вооружённые Силы Азербайджана действуют исключительно на территории Азербайджана, в рамках международно-признанных границ нашей страны. Наши действия опираются на статью 51 Устава ООН, — заявил министр.

Байрамов отметил, что «главный принцип, главная цель азербайджанской стороны — прекращение оккупации суверенных территорий Азербайджанской Республики, как это предусмотрено резолюциями СБ ООН и решениями ОБСЕ». Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что если Ереван на самом деле хочет мира, то должен вывести войска с оккупированных территорий, передаёт «Вестник Кавказа».

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как писал NEWS.ru, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что провёл переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.