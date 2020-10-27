Помпео призвал лидеров Армении и Азербайджана соблюдать обязательства

https://static.news.ru/photo/096c478a-185e-11eb-8a22-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Maria Grazia Picciarella/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что провёл переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Глава внешнеполитического ведомства США обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с руководителями двух стран. При этом он призвал выполнять обязательства о соблюдении режима прекращения огня, заявила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус, сообщает РИА Новости.

Помпео призвал лидеров соблюдать их обязательства прекратить насилие и стремиться к дипломатическому решению нагорнокарабахского конфликта при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также отметил, что у конфликта нет военного решения, — цитирует её агентство.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сенатор Алексей Пушков сыронизировал над словами американского президента Дональда Трампа, пообещавшего «с лёгкостью» решить конфликт в Карабахе. Российский политик напомнил, что глава США у себя-то дома не может решить ни одной проблемы, не говоря уже о мировой обстановке.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.