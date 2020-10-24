Пушков высмеял Трампа за обещание «с лёгкостью» решить конфликт в Карабахе

https://static.news.ru/photo/21dcb1b6-1704-11eb-9d8a-fa163e074e61_660.jpgАлексей ПушковФото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Сенатор Алексей Пушков сыронизировал над словами американского президента Дональда Трампа, пообещавшего «с лёгкостью» решить конфликт в Карабахе. Так он прокомментировал выступление западного лидера в Нью-Гэмпшире, где Трамп назвал ситуацию в Карабахе «лёгким случаем» и пообещал «разобраться» с ним.
Политик напомнил, что глава США у себя-то дома не может решить ни одной проблемы, не говоря уже о мировой обстановке.
Трамп в своем репертуаре: он легко решит конфликт в Карабахе! — съязвил Пушков в Twitter.
Сенатор заметил, что с такой же «лёгкостью» США «решали» проблемы в Афганистане, Сирии, Ливии, на Украине, а также в Северной Корее. Но нигде так и не пришли ни к какому результату.
Но другого ответа он дать не может, хотя знает: США не способны решить ни один из этих конфликтов, — заключил Пушков.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Соединённых Штатах объявили, что в Нагорном Карабахе 26 октября начнётся новое гуманитарное перемирие. Режим прекращения огня вступит в силу в 19:00 по московскому времени.
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