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Пушков высмеял Трампа за обещание «с лёгкостью» решить конфликт в Карабахе

23:53, 25 октября 2020
Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков сыронизировал над словами американского президента Дональда Трампа, пообещавшего «с лёгкостью» решить конфликт в Карабахе. Так он прокомментировал выступление западного лидера в Нью-Гэмпшире, где Трамп назвал ситуацию в Карабахе «лёгким случаем» и пообещал «разобраться» с ним.

Политик напомнил, что глава США у себя-то дома не может решить ни одной проблемы, не говоря уже о мировой обстановке.

Трамп в своем репертуаре: он легко решит конфликт в Карабахе! — съязвил Пушков в Twitter.

Сенатор заметил, что с такой же «лёгкостью» США «решали» проблемы в Афганистане, Сирии, Ливии, на Украине, а также в Северной Корее. Но нигде так и не пришли ни к какому результату.

Но другого ответа он дать не может, хотя знает: США не способны решить ни один из этих конфликтов, — заключил Пушков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Соединённых Штатах объявили, что в Нагорном Карабахе 26 октября начнётся новое гуманитарное перемирие. Режим прекращения огня вступит в силу в 19:00 по московскому времени.

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