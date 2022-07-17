Тревел-блогер назвала самые переоцененные блюда Турции Тревел-блогер Саша Коновалова назвала самые переоцененные блюда Турции

Фото: shutterstock

Тревел-блогер Саша Коновалова на своем канале в «Яндекс.Дзене» рассказала о турецких блюдах, которые часто заказывают туристы, однако на самом деле они сильно переоценены. По ее словам, турки — «лучшие маркетологи», которые могут выдать за «шедевры» что-то невкусное.

Я обожаю национальную кухню Турции: сочный кебаб, острые котлетки из булгура, густой чечевичный суп, баклава на десерт — не еда, а сказка! Но все же буду объективной: иногда местные жители выдают за шедевры что-то не слишком вкусное, — написала Коновалова.

Первое блюдо, которое по мнению блогера переоценено, — кокореч. Коновалова пишет, что это бутерброд из хлеба и требухи, который обладает «странным привкусом». Путешественница предлагает туристам заменить его кебабом. Вторым в списке переоцененных блюд идут маленькие турецкие манты. Блогер рекомендует приберечь «место в желудке на что-то более достойное», поскольку самое вкусное в них — томатный соус, которым при подаче щедро поливают блюдо. Третье место в антирейтинге Коновалова отдала шырданам — турецким голубцам из требухи и капустных или виноградных листьев. Она отмечает, что вкус у блюда менее интересный, чем вид: внешне блюдо напоминает «мужской половой орган», уточнила блогер.

Четвертая строчка в рейтинге переоцененных гастрономических достопримечательностей отдана супу тархана чорбасы. По словам путешественницы, турки преподносят блюдо как целебное, хотя состоит оно из сушеных овощей и злаков, растертых в порошок и смешанных с мукой, крахмалом и специями.

В самом конце Коновалова сказал о сарме. Это блюдо готовят из риса, небольшого количества овощей, пряностей и виноградных листьев.

Сначала сарму отваривают, а затем охлаждают и заливают растительным маслом. Вкус на любителя. Так почему же ее советуют попробовать каждому туристу? — негодует блогер.

Путешественница призвала туристов быть более аккуратными и с турецкими пудингами. По ее словам, в основном они состоят из сахара, крахмала, ароматизатора и красителя, иногда порошка какао. Исключением, по мнению Коноваловой, является сютлач — рисовый пудинг с румяной корочкой. Осторожнее нужно относиться и к рахат-лукуму. По ее словам, внимание стоит обратить на хороший турецкий лукум с розовой водой или со сливочной нугой, сухофруктами или орехами. От бюджетных сладостей лучше отказаться из-за обилия красителей и ароматизаторов, советует блогер.

Ранее NEWS.ru составили список блюд, которые точно стоит попробовать в Турции. В их числе есть как сладости и мясо, так и напитки.