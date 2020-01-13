https://static.news.ru/photo/5c7437a0-36a8-11ea-909e-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/via Globallookpress.com

Дональд Трамп в феврале может впервые посетить Индию в качестве президента Соединённых Штатов.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил американского лидера посетить парад, который пройдёт в Нью-Дели 26 января по случаю Дня республики, однако в Вашингтоне на предложение ответили отказом, отмечает Reuters.

Для него было открытое приглашение, обе стороны работают над датами, — рассказал агентству источник, знакомый с ситуацией.

Другой собеседник уточнил, что визит Трампа может пройти во второй половине февраля. Глава США, вероятно, посетит не только столицу.

Агентство пишет, что индийский премьер пытается выстроить прочные связи с Вашингтоном. Как сообщал NEWS.ru, ранее Моди назвал Дональда Трампа великим американским президентом и подлинным другом Индии.