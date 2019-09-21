Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал Дональда Трампа великим американским президентом.
Трамп многого добился для американского народа и для мира, — заявил политик, выступая перед представителями индийской диаспоры в Хьюстоне. Трансляция велась на видеохостинге YouTube.
Он отметил, что восхищается лидером США, потому что в нём сильны вера в будущее и любовь к Америке. По его мнению, Трамп является подлинным другом Индии.
Как писал News.ru, президент РФ Владимир Путин пригласил Моди на празднование 75-летия Победы в ВОВ, которое состоится в 2020 году. Президент РФ рассказал, что встретится с премьером Индии на саммите БРИКС в Бразилии, который состоится в ноябре этого года.