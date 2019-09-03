Во время встречи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, российский лидер пригласил Моди на празднование 75-летия Победы.
Ждём вас в мае следующего года на торжествах, посвящённых празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, победы над нацизмом, — цитирует Путина «
Интерфакс».
Празднование юбилея Победы в ВОВ состоятся в 2020 году.
Президент РФ также рассказал, что встретится с премьером Индии на саммите БРИКС в Бразилии, которой состоится в ноябре этого года.
Лидер КНДР Ким Чен Ын, который тоже получил приглашение посетить торжественный парад в Москве, пока не ответил на приглашение.