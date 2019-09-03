https://static.news.ru/photo/54758f1e-cee7-11e9-a438-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Во время встречи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, российский лидер пригласил Моди на празднование 75-летия Победы.

Ждём вас в мае следующего года на торжествах, посвящённых празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, победы над нацизмом, — цитирует Путина « Интерфакс ».

Празднование юбилея Победы в ВОВ состоятся в 2020 году.

Президент РФ также рассказал, что встретится с премьером Индии на саммите БРИКС в Бразилии, которой состоится в ноябре этого года.

Лидер КНДР Ким Чен Ын, который тоже получил приглашение посетить торжественный парад в Москве, пока не ответил на приглашение.