https://static.news.ru/photo/65496e5e-49e0-11ea-9bce-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: The White House/flickr.com

Президент США Дональд Трамп высмеял демократов за то, что они до сих пор не знают окончательных результатов их кокусов в штате Айова.

Отмечается, что кокусы (собрания партийных активистов. — NEWS.ru) Демпартии, прошедшие 4 февраля, обернулись скандалом, поскольку из-за технических неполадок и перепроверок подсчёты голосов за возможного кандидата в предстоящих выборах в США затянулись. Официальные итоги кокусов демократы до сих пор не обнародовали.

Демократическая партия поставила крест на подсчёте голосов в Айове. Кажется, их компьютер «спёкся», — написал Трамп в Twitter.

The Democrat Party has given up on counting votes in Iowa. Looks like it all got computer âfriedâ. Nobody knows who the real winner is. Maybe itâs Sleepy Joe, but itâs not looking that way. They lost millions & millions of dollars, all for NOTHING. But I WON Iowa big! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 7, 2020

Он отметил, что демократы потеряли миллионы долларов впустую, в то время как он одержал победу.

Как сообщал NEWS.ru, Трамп одержал уверенную победу на кокусах Республиканской партии в Айове. Свои голоса действующему лидеру отдали 97% избирателей-республиканцев.