https://static.news.ru/photo/65496e5e-49e0-11ea-9bce-fa163e074e61_660.jpgДональд ТрампФото: The White House/flickr.com
Президент США Дональд Трамп высмеял демократов за то, что они до сих пор не знают окончательных результатов их кокусов в штате Айова.
Отмечается, что кокусы (собрания партийных активистов. — NEWS.ru) Демпартии, прошедшие 4 февраля, обернулись скандалом, поскольку из-за технических неполадок и перепроверок подсчёты голосов за возможного кандидата в предстоящих выборах в США затянулись. Официальные итоги кокусов демократы до сих пор не обнародовали.
Демократическая партия поставила крест на подсчёте голосов в Айове. Кажется, их компьютер «спёкся», — написал Трамп в Twitter.
The Democrat Party has given up on counting votes in Iowa. Looks like it all got computer âfriedâ. Nobody knows who the real winner is. Maybe itâs Sleepy Joe, but itâs not looking that way. They lost millions & millions of dollars, all for NOTHING. But I WON Iowa big!