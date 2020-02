Отмечается, что кокусы (собрания партийных активистов. — NEWS.ru) Демпартии, прошедшие 4 февраля, обернулись скандалом, поскольку из-за технических неполадок и перепроверок подсчёты голосов за возможного кандидата в предстоящих выборах в США затянулись. Официальные итоги кокусов демократы до сих пор не обнародовали.

The Democrat Party has given up on counting votes in Iowa. Looks like it all got computer “fried”. Nobody knows who the real winner is. Maybe it’s Sleepy Joe, but it’s not looking that way. They lost millions & millions of dollars, all for NOTHING. But I WON Iowa big!