https://static.news.ru/photo/2331a8f6-56ec-11ea-add5-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/Global Look Press

США поставят Индии военные вертолёты на сумму в $3 млрд. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе своего визита в страну.

По словам хозяина Белого дома, контракты на поставку техники будут подписаны 25 февраля.

Трамп также отметил, что США и Индия находятся на ранних этапах достижения «невероятного» торгового соглашения. При этом назвал главу правительства Индии Нарендру Моди «жёстким переговорщиком», сообщает телеканал NDTV.

Трамп прибыл с визитом в Индию 24 февраля. Вместе с Моди он выступил стадионе Motera в Ахмадабаде (штат Гуджарат) перед аудиторией свыше 100 тысяч человек.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Мексики передумали покупать у России новую партию военных вертолётов. Причины отказа в Мехико не объяснили. Предполагается, что на решение властей страны могли повлиять угрозы США ввести санкции в случае приобретение вертолётов.