США поставят Индии военные вертолёты на сумму в $3 млрд. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе своего визита в страну.
По словам хозяина Белого дома, контракты на поставку техники будут подписаны 25 февраля.
Трамп также отметил, что США и Индия находятся на ранних этапах достижения «невероятного» торгового соглашения. При этом назвал главу правительства Индии Нарендру Моди «жёстким переговорщиком»,
Трамп прибыл с визитом в Индию 24 февраля. Вместе с Моди он выступил стадионе Motera в Ахмадабаде (штат Гуджарат) перед аудиторией свыше 100 тысяч человек.
Ранее NEWS.ru писал, что власти Мексики передумали покупать у России новую партию военных вертолётов. Причины отказа в Мехико не объяснили. Предполагается, что на решение властей страны могли повлиять угрозы США ввести санкции в случае приобретение вертолётов.
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