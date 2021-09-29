Трамп отреагировал на предположения о поведении Путина в ходе встречи

Экс-президент США Дональд Трамп призвал не доверять словам бывшего пресс-секретаря Стефани Гришэм, которая рассказала о том, что покашливание российского лидера Владимира Путина на саммите в Японии в 2019 году могло быть троллингом главы Белого дома, который боится микробов.

С самого начала было понятно, что у Стефани нет необходимых навыков. После проблем в личной жизни она стала озлобленной. Со временем на неё перестали полагаться и даже вовсе забывали о ней, — написала представительница Трампа Лиз Харрингтон, цитируя политика.

По мнению Трампа, Гришэм получает деньги от леворадикальных издательств за то, что рассказывает «обидные и недостоверные вещи» про бывшего работодателя.

В частности, ранее Гришэм рассказала, что в окружении главы Белого дома заподозрили, что российский лидер покашлял специально, чтобы «потроллить» Трампа, который боится микробов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту трактовку событий идею «полной чушью».