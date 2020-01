The Fake News Media and their Democrat Partners are working hard to determine whether or not the future attack by terrorist Soleimani was “imminent” or not, & was my team in agreement. The answer to both is a strong YES., but it doesn’t really matter because of his horrible past!

По его словам, демократы и лживые СМИ пытаются выставить Сулеймани «замечательным парнем только потому, что я сделал то, что нужно было сделать в течение последних 20 лет».

The Democrats and the Fake News are trying to make terrorist Soleimani into a wonderful guy, only because I did what should have been done for 20 years. Anything I do, whether it’s the economy, military, or anything else, will be scorned by the Rafical Left, Do Nothing Democrats!