https://static.news.ru/photo/ef33a9ce-31e2-11ea-99ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Canadian Army/flickr.com

Канадские военные не пострадали в результате ракетного удара Ирана по базам США в Ираке.

Об этом со ссылкой на главу штаба обороны Канады генерала Джонатана Вэнса сообщает Би-би-си.

Ранее в ходе операции «Мученик Сулеймани» Корпус стражей Исламской революции нанёс ряд ракетных ударов по занятым американскими военными базам в Ираке, что стало местью за гибель иранского генерала Касема Сулеймани. Девять ракет были выпущены по базе Айн аль-Асад 8 января.

Также глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф назвал мерой самообороны удар по военной базе США, но заявил, что Иран не стремится к войне.

Зариф подчеркнул, что Тегеран не ставит целью эскалацию конфликта в регионе. Однако Иран готов защищать себя перед лицом любой агрессии.

Как писал NEWS.ru, данные торгов свидетельствуют о росте нефти более чем на 1% на фоне информации об атаке Ирана на расположенные в Ираке военные базы США.