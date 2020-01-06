Канадские военные не пострадали в результате ракетного удара Ирана по базам США в Ираке.
Об этом со ссылкой на главу штаба обороны Канады генерала Джонатана Вэнса сообщает Би-би-си.
Ранее в ходе операции «Мученик Сулеймани» Корпус стражей Исламской революции нанёс ряд ракетных ударов по занятым американскими военными базам в Ираке, что стало местью за гибель иранского генерала Касема Сулеймани. Девять ракет были выпущены по базе Айн аль-Асад 8 января.
Также глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф назвал мерой самообороны удар по военной базе США, но заявил, что Иран не стремится к войне.
Зариф подчеркнул, что Тегеран не ставит целью эскалацию конфликта в регионе. Однако Иран готов защищать себя перед лицом любой агрессии.
Как писал NEWS.ru, данные торгов свидетельствуют о росте нефти более чем на 1% на фоне информации об атаке Ирана на расположенные в Ираке военные базы США.
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