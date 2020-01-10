https://static.news.ru/photo/f946bfcc-345e-11ea-8291-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ракета, выпущенная по украинскому самолёту в небе над Тегераном, взорвалась прямо под кабиной пилотов. Та вспыхнула изнутри. Из-за этого вышла из строя связь и оборудование, которое подаёт сигналы о полёте. К такому выводу пришли эксперты украинской государственной комиссии по расследованию авиакатастрофы.

Об этом сообщил главный редактор украинского издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов со ссылкой на источники в комиссии. Они рассказали журналистам, что нашли прямые доказательства попадания ракеты в лайнер.

Среди обломков удалось идентифицировать фрагменты верхней части кабины. На фрагменте кабины мы обнаружили пробоины поражающих элементов боевой части ракеты, которые прошили обшивку. Мы нашли! У нас впервые появились прямые улики в этом деле, которые давали возможность доказать, что стало причиной гибели самолёта, — приводит Бутусов слова инсайдера.

Украинским специалистам также удалось послушать часть переговоров пилотов с диспетчером. Это был рядовой диалог. Командир экипажа говорил спокойным голосом, ни о каких неполадках не сообщал. Потом связь оборвалась.

Он отметил также, что у комиссии нет претензий к работе иранской стороны:

У нас возникает впечатление, что те, кто с нами контактирует искренне хотят помочь и сами разобраться, в целом проблем нет. Будем надеяться, что такое настроение и рабочие контакты у нас сохранятся и теперь.

Следовавший из Тегерана в Киев самолёт «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение рано утром 8 января, едва вылетев из аэропорта. На борту были граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.

О том, что самолёт случайно был подбитой иранской ракетой, заявили лидеры США, Канады и Великобритании. Американская разведка засекла тепловые следы от выпущенных снарядов. Кроме того, этой версии придерживались и авиационные эксперты. Видео с запуском ракеты по самолёту попало в соцсети. Иран сначала настаивал, что катастрофа произошла из-за технической неисправности двигателя.

Утром 11 января Генштаб Исламской Республики признал ошибку. Военные подчеркнули, что самолёт оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов и по форме и высоте полёта напоминал вражеский объект. Силы ПВО были приведены в полную боевую готовность в связи с угрозами «преступного президента» Дональда Трампа. Они ожидали ответного удара США на ночную бомбёжку американских баз в Ираке, писал NEWS.ru.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца. Также Киев ожидает от Тегерана выплат компенсаций и официальных заявлений по дипломатическим каналам.