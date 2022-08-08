Тонны апельсинов оставили гнить в портах Европы из-за торговых споров с ЮАР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тонны апельсинов оставить гнить в европейских портах из-за торгово-логистических диспутов между Европой и Южной Африканской Республикой (ЮАР), передает телеканал BFM TV. Отмечается, что диалог между сторонами застыл на вопросе импорта товаров.

ЮАР, которая является второй в мире по объему экспорта цитрусовых после Испании, подала жалобу на ВТО после того, как Евросоюз обновил фитосанитарные требования, мешающие производителям «выживать». Европейские нововведения вступили в силу, когда контейнеры с тоннами фруктов уже были на подходе в Европу. По прибытии в порт груз там так и остался.

Отмечается, что около 3,2 млн коробок с цитрусовыми на сумму примерно в €35 млн евро остались с документами, потерявшими силу незадолго до прибытия в порт.

ЮАР подготовила иные документы, соответствующие новым стандартам, однако часть груза все равно спасти не удалось.

Новые европейские правила требуют экстремально холодной обработки определенного груза, въезжающего на территорию ЕС и выдержки при температуре два градуса по Цельсию или ниже в течение 25 дней. Такие стандарты были определены для борьбы с потенциальным распространением ложной плодожорки, африканского вредителя, питающегося цитрусовыми фруктами.

Африканские производители заявили, что в этом нет необходимости, поскольку в стране есть средства для предотвращения заражения.

В жалобе, поданной ЮАР в ВТО, указано, что требования Евросоюза антинаучны и имеют дискриминационный характер плюс несут в себе дополнительный груз на отрасль. Также отмечается, что такие меры значительно увеличат расходы, что ни один производитель на текущий момент позволить себе не сможет.

Европа является крупнейшим рынком сбыта южноафриканских цитрусовых, которые стоят почти два млрд евро и составляют 37% экспорта.

Ранее стало известно, что покупатель отказался принимать украинское зерно, следовавшее на сухогрузе Razoni в ливанский порт Триполи. Приобретатель аргументировал отказ срывом дедлайна поставки более чем пять месяцев. В посольстве Украины в Бейруте отметили, что поставщик начал искать другого покупателя, чтобы осуществить выгрузку зерновых либо в Триполи, либо в порту другой страны.