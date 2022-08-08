Покупатель отказался от отправленного в Ливан украинского зерна Покупатель отказался принимать украинское зерно из-за задержки отправки груза на пять месяцев

Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Покупатель отказался принимать украинское зерно, следовавшее на сухогрузе Razoni в ливанский порт Триполи, сообщает посольство Украины в Бейруте в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). Приобретатель аргументировал отказ срывом дедлайна поставки более чем пять месяцев. В диппредставительстве отметили, что поставщик начал искать другого покупателя, чтобы осуществить выгрузку зерновых либо в Триполи, либо в порту другой страны.

По информации, предоставленной грузоотправителем украинского зерна на борту Razoni, покупатель в Ливане отказался принять груз из-за задержки сроков поставки (более пяти месяцев). Таким образом, грузоотправитель теперь ищет другого грузополучателя для выгрузки своего груза либо в Ливане, либо в порту любой другой страны, — сказано в сообщении.

2 августа первый сухогруз с украинским зерном Razoni прибыл в Стамбул. Судно покинуло порт Одессы под флагом Сьерра-Леоне утром 1 августа. На борту также находилась кукуруза.

7 августа министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия заявил, что сухогруз Razoni с украинской кукурузой на борту изменил направление перед прибытием в Триполи.

22 июля Россия, Турция, ООН и Украина подписали так называемую продуктовую сделку. Документ предполагает снятие ограничений на вывоз сельскохозяйственной продукции из РФ, а также содействие в вывозе зерна с территории Украины.