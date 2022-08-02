Минобороны Турции: первый сухогруз с украинским зерном прибыл к Стамбулу Минобороны Турции: сухогруз Razoni c украинским зерном прибыл к Стамбулу

Фото: Минобороны Турции/РИА Новости

Сухогруз Razoni, груженный украинским зерном, прибыл к Стамбулу, сообщает Министерство обороны Турции. Судно покинуло порт Одессы под флагом Сьерра-Леоне утром 1 августа. Сухогруз везет кукурузу.

Сухогруз Razoni, груженный кукурузой, достиг пролива Босфор со стороны Черного моря. Он бросил якорь в отведенном ему месте, — говорится в пресс-релизе.

Операция по выходу первого корабля с зерном из порта Одессы была спланирована при участии российских офицеров.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Москва приветствует начало реализации стамбульских договоренностей по экспорту зерна с Украины и надеется, что Киев и западные страны выполнят свои обязательства по обеспечению безопасности торгового судоходства в черноморских портах. Дипломат при этом предостерегла другие стороны от попыток не выполнить положения соглашения.

22 июля Россия, Турция, ООН и Украина подписали так называемую продуктовую сделку. Документ предполагает снятие ограничений на вывоз сельскохозяйственной продукции из РФ, а также содействие в вывозе зерна с территории Украины.