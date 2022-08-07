Первое судно с украинским зерном изменило маршрут Глава Минтранса Ливана Хамия: первое судно с украинским зерном изменило маршрут

Фото: marinetraffic.com

Сухогруз Razoni с украинским зерном на борту изменил направление перед прибытием в Триполи, заявил министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия в Twitter. По его данным, сухогруз сменил курс и ожидает указаний по новому маршруту.

Судно Razoni, отправившееся из порта Одессы с грузом кукурузы, должно было прибыть в морской порт Триполи в Ливане. Перед прибытием в свой первый заявленный пункт назначения курс изменился! Прикрепленные данные указывают на то, что он ждет чего-то нового об определении своего пункта назначения? — недоумевает министр.

В портовой администрации Триполи сообщили, что сухогруз Razoni действительно изменит маршрут и прибудет в конечный пункт во вторник, 9 августа, о чем сообщил ТАСС. При этом источник заявил, что не знает, в какой именно порт прибудет судно, и предположил, что это может быть турецкий или сирийский порт.

2 августа первый сухогруз с украинским зерном Razoni прибыл в Стамбул. Судно покинуло порт Одессы под флагом Сьерра-Леоне утром 1 августа. На борту также находилась кукуруза.

22 июля Россия, Турция, ООН и Украина подписали так называемую продуктовую сделку. Документ предполагает снятие ограничений на вывоз сельскохозяйственной продукции из РФ, а также содействие в вывозе зерна с территории Украины.