https://static.news.ru/photo/986023b2-4f4c-11e9-aacf-fa163e074e61_660.jpg Юлия Тимошенко Фото: Global Look Press

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что принятый президентом Украины Владимиром Зеленским закон о рынке земли является «сдачей» страны.

Маски сброшены! Как только президент Зеленский и депутаты, которые работают в интересах международных спекулянтов, сдали Украину, проголосовали за продажу земли! — написала Тимошенко в Facebook.

По её словам, данный шаг был сделан во времена серьёзного финансового кризиса, во время пандемии коронавируса, когда люди не могут сопротивляться произволу.

Как ранее писал NEWS.ru, принятый закон об открытии рынка земли на Украине с 1 июля 2021 года в первые три года его действия будет ограничен паями в собственности физлиц с максимальным владением 100 гектарами.