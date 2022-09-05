TikTok не обнаружил утечки данных пользователей

Фото: shutterstock

Команда соцсети TikTok (входит в китайский интернет-холдинг ByteDance) провела расследование по поводу возможной утечки данных пользователей и не обнаружила доказательств нарушения безопасности платформы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского отделения компании. Ранее в СМИ появились сообщения о масштабной утечке данных пользователей TikTok. Отмечалось, что хакеры украли информацию двух миллиардов пользователей.

Конфиденциальность и безопасность данных пользователей — ключевой приоритет TikTok. Наша команда безопасности провела расследование относительно заявлений об утечке данных и не нашла никаких доказательств нарушения систем безопасности платформы, — говорится в сообщении.

В августе стало известно, что сервису грозит штраф в размере 4 млн рублей за пропаганду движения ЛГБТ. Рассмотрение дела запланировано на 4 октября.

Ранее Роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать социальные сети и интернет-платформы TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest как нарушителей российского законодательства. Теперь пользователей будут информировать о нарушении ресурсами законов РФ перед тем, как они перейдут по их ссылкам.