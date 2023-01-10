The Telegraph сообщила о тайном плане свержения папы Франциска

Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

Папа Франциск

Папа римский Франциск может быть свергнут согласно тайному плану сторонниками жесткой линии Ватикана, сообщает The Telegraph. Противники понтифика критикуют его позицию по самым разным вопросам — от гомосексуализма и абортов до причастия для повторно вступивших в брак разведенных и безбрачия для священников.

После смерти [папы римского на покое] Бенедикта 31 декабря отставка стала реальной перспективой, — говорится в публикации.

Неназванный итальянский кардинал рассказал изданию, что секретный план будет развиваться по разным направлениям, но у него будет одна цель — подвергнуть понтифика такому стрессу, что Франциску придется уйти в отставку.

Бенедикт XVI, в миру Йозеф Алоиз Ратцингер, скончался утром 31 декабря в возрасте 95 лет. Он был 265-м папой римским и возглавлял Римско-католическую церковь с 19 апреля 2005 года по 28 февраля 2013 года, а сложив полномочия, поселился в монастыре «Матерь Церкви». Бенедикта XVI похоронили 5 января, траурная церемония состоялась на площади Святого Петра в Ватикане.