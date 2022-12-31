Названа дата похорон Бенедикта XVI Бенедикта XVI похоронят 5 января

Фото: Maurizio Maule/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бенедикт XVI, 2012 г

Похороны бывшего папы римского Бенедикта XVI состоятся 5 января на площади Святого Петра, передает ТАСС со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни. Экс-глава Католической церкви скончался сегодня, 31 декабря. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью понтифика на покое.

Похороны почетного Папы Римского на покое Бенедикта XVI состоятся 5 января на площади Святого Петра. Церемонию будет возглавлять Папа Римский Франциск, — говорится в сообщении.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Папе Римскому Франциску послание, в котором выразил соболезнования в связи с кончиной Почетного Папы Римского Бенедикта XVI.

Со скорбью воспринял известие о кончине Вашего предшественника – Папы на покое Бенедикта XVI. <...> От лица Русской Православной Церкви выражаю Вам и пастве Римско-Католической Церкви соболезнования в связи с постигшей вас утратой. Всемилостивый Господь, смиренным работником в винограднике Которого почивший Понтифик назвал себя в день своего избрания, да сотворит ему вечную память! — сообщается на сайте отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни. Маттео Бруни сообщил, что понтифик умер в монастыре «Матерь Церкви» в Ватикане. Бенедикт занимал папский престол с 2005 по 2013 год.

Бенедикту принадлежит рекорд долгожительства среди римских пап: он пережил Льва XIII (тот умер в возрасте 93 лет). Кроме того, скончавшийся понтифик стал первым папой римским немецкого происхождения за последнюю тысячу лет.

Он свободно говорил на итальянском, латинском, английском и испанском языках, а также читал тексты на древнегреческом и иврите. В феврале 2013 года на консистории Бенедикт XVI объявил о решении отречься от престола в связи с ухудшением здоровья. 13 марта 2013-го место папы занял Хорхе Бергольо, взявший себе имя Франциск. Он возглавляет Римско-католическую церковь до сих пор.