Главу курской Корпорации развития обвинили во вредительстве

Врио главы АО «Корпорация развития Курской области» Александр Бережной освобожден от должности, заявил на заседании регионального правительства временно исполняющий обязанности министра имущества региона Дмитрий Савин. Врио губернатора Александр Хинштейн назвал его действия «вредительством».

Хинштейн обратил внимание на проблемы с реализацией договоров на благоустройство территорий в Курске. Он добавил, что не имеет претензий к и. о. главы города Сергею Котлярову. Но выразил опасения в связи с тем, что «вырабатывавшие эти подходы» люди продолжают работать в «органах власти и управления городом».

Савин отметил, что советом директоров Корпорации развития Курской области полномочия Бережного прекращены. По словам врио министра, его позиция не всегда совпадала с позицией совета директоров и кабмина Курской области. Но врио главы Корпорации развития Дмитрий Алтухов признал, что Бережной занимает пост директора одного из филиалов.

Бережного на этой же неделе уволить, если есть основания по негативным [причинам], увольняйте по негативным. Иначе как вредительством я назвать это не могу, — сказал Хинштейн.

Корпорация развития подала апелляцию на решение суда о признании незаконными ряда дополнительных соглашений, заключенных прежними властями региона в связи с исполнением контракта на строительство оборонительных сооружений, уточнил врио губернатора. Он напомнил, что под стражей находятся экс-глава корпорации и три его заместителя. Он запретил «подавать какие-либо апелляционные или иные жалобы, не согласованные с правительством» области.

Ранее Хинштейн заявил, что в Курской области сложилась не очень здоровая ситуация с коррупцией. В связи с этим он заявил о планах бороться с ней «решительным образом». О существовании серьезных проблем с коррупцией в регионе говорят и многочисленные обращения со стороны местного населения, объяснил временно исполняющий обязанности губернатора.