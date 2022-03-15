The Sun: кадры с ракетой «Циркон» вызвали шок у Запада

Британское издание The Sun выпустило статью, в которой рассказывается о новой российской гиперзвуковой ракете «Циркон». Британских журналистов поразили «леденящие душу» кадры тестового пуска ракеты с фрегата «Адмирал Горшков» в Белом море, опубликованные на прошлой неделе. Отмечается, что «Циркон» поступит на вооружение российской армии уже в этом году.

Россия регулярно предупреждала о «невообразимых последствиях», с которыми может столкнуться Запад, если РФ бросит вызов из-за Украины. Несмотря на настоятельные «мольбы» Владимира Зеленского, западные страны не ввели над Украиной бесполётную зону, опасаясь, что это спровоцирует масштабную войну с Россией, — пишет The Sun.

«Циркон» — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета. Она может совершать длительный аэродинамический полёт и маневрировать с использованием тяги внутреннего двигателя. Максимальная скорость крылатой ракеты равняется девяти скоростям звука. Она также в состоянии поражать цели на расстоянии тысячи километров.

Утром 24 декабря прошлого года был произведён пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Как отметил глава государства, испытания проведены «успешно, безупречно». Путин передал свои поздравления коллективам, которые работали над созданием гиперзвуковой системы «Циркон», поблагодарив её разработчиков, инженеров и конструкторов.

По мнению американского капитана ВМС США в отставке Джерри Хендрикса, авианосцы США имеют уязвимость, которая делает их беспомощными против новых ракет России и Китая с большой дальностью полёта. Корабли не могут близко подойти к берегу, обороняемому таким оружием.